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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

28 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

السبت 18/أبريل/2020 - 10:51 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، وفقًا لقنوات إخبارية روسية، إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء، موضحًا أن معظم المتوفين- الذي تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 93 عامًا- عانوا كذلك من أمراض مزمنة.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم لمنع انتشار الفيروس.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 20 ألفًا و754 إصابة في العاصمة، بينهم 148 متوفى، حسب الإحصائية العامة الأخيرة، فيما سجلت روسيا حتى اليوم 36 ألفًا و793 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 313 وفاة و3 آلاف و57 حالة شفاء.

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