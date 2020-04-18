«الزراعة» تعرض فيلمًا تسجيليًا عن حديقة الأورمان في شم النسيم

أنتج قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة فيلمًا تسجيليًا عن حديقة الأورمان، سيتم إذاعته بوسائل الإعلام المختلفة يوم شم النسيم.وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إن حديقة الأورمان كانت تستقبل آلاف المواطنين من مختلف المحافظات للاحتفال بأعياد شم النسيم بين الزهور والأشجار والمسطحات الخضراء، لكن هذا العام تم إغلاقها نظرًا لتفشي فيروس كورونا، لذلك كانت توجيهات وزير الزراعة بإنتاج فيلم تسجيلي عن الحديقة يتم إذاعته يوم شم النسيم بهدف توصيل الحديقة للمواطن حتى يستمتع بمشاهدتها وهو في منزله.