المحافظون يهنئون الأخوة المسيحيين بعيد القيامة

قدم المحافظون والقيادات التنفيذية بالمحافظات، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.ففي الأقصر، قدم المحافظ مصطفى ألهم، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التهنئة للإخوة الأقباط، آملا من الله - عز وجل - أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، مؤكدا أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر تعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان وتؤكد أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.وفي الغربية، قدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين خالص التهنئة لجميع الأخوة الأقباط، معربا عن أصدق التهاني والأمنيات، متمنيا أن يعيده المولى - عز وجل - علينا أعوامًا عديدة بموفور الصحة والسداد، مشيدا بقوة مشاعر الود والمحبة التي تربط بين أبناء الوطن الواحد (مسلمون ومسيحيون)؛ فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية للارتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء، ولتبقى مصرنا الغالية دائمًا في رفعة وازدهار.وفي كفر الشيخ، قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم متمنيا لهم السعادة والتوفيق، داعيًا المولي - عز وجل - أن يكون عيد محبة وسلام وتأكيد لروح التعاون ووحدة نسيج الشعب المصري، مضيفا أن مصر بنسيجها الوطني القوى ستبقى منبعًا للسلام والمحبة، وموطنا للأمن والاستقرار تحت قيادة رئيس الجمهورية.وأشار دسوقي إلى أن تلك القيم النبيلة ينبغي استمرارها حتي يظل المصريون جميعا يدا واحدة، وصفا واحدا يعززون من تماسكهم وتعاونهم لنشر تلك القيم الإنسانية التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة إلى الإنسانية.وفي أسوان، بعث المحافظ أشرف عطية، برقيات تهنئة للأخوة الأقباط بحلول عيد القيامة المجيد، حيث أرسل برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضًا لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين على مستوى المحافظة، داعيًا الله - عز وجل - أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.وأشار إلى أن روح المحبة التي تجمع المصريين تعطى دائمًا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هي الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية التي تعيشها مصر والعالم.ولفت عطية إلى أن أسوان تتأصل فيها دائمًا روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة؛ بما يؤكد أن الوطنية لا تدرس ولكن تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، خاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق لأننا جميعًا أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا في بنيان واحد وجسد واحد.وفي قنا، أرسل محافظ قنا أشرف الداودي برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما بعث برقية مماثلة لكل من نيافة الانبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ونيافة الانبا بيمن أسقف قوص ونقادة ونيافة الانبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها ونيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها لتهنئتهم بهذه المناسبة، داعيا الله - عز وجل - أن "يرفع عن مصر والعالم أجمع هذا الوباء لنعود ونحتفل بمناسباتنا الدينية الإسلامية والمسيحية معا، كما اعتدنا على مدار السنوات الماضية، وأن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والرخاء".