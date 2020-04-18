ضبط نصف طن رنجة منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، من ضبط أكثر من نصف طن رنجة منتهية الصلاحية بمركزى كفر الزيات وطنطا؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والدكتور طارق رحمى محافظ الإقليم.حيث أسفرت تلك الحملات التموينية عن ضبط ٨٦ صندوق رنجة منتهية الصلاحية بإجمالي ٤٣٠ كيلو بكفر الزيات، وكذا تم التحفظ على ٢٥ صندوقا آخر بإجمالي ١٢٥ كجم بمصنع غير مرخص بمركز طنطا.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.