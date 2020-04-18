جامعة المنوفية تصدر بيانا بشأن كيفية إجراء الرسائل البحثية

أصدرت جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور عادل مبارك، منذ قليل، بيانًا تؤكد من خلاله على إجراء الرسائل البحثية بدلًا من الامتحانات الورقية لسنوات النقل بالجامعة.وجاء نص البيان كالآتي: "في ضوء القرارات التي تم اتخاذها اليوم في جلسة المجلس الأعلى للجامعات، والتي تم فيها مناقشة كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير وإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والقرار بإلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية– مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل.لذا وجه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بتشكيل لجنة عليا من الجامعة تقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات لعمل البحث المرجعي، وإعلانها لجميع الطلاب، والتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وبيان تفصيلي بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المعدة من قبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها من مجلس الجامعة".