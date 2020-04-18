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السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
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د. محمد الباز
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3 أسباب وراء تراجع اهتمام الأهلي بضم باهر المحمدي
السبت 18/أبريل/2020 - 10:00 م
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تراجع اهتمام مسئولي النادي الأهلي، عن التعاقد مع باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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