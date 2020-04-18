البرازيل: إصابات كورونا تجاوزت الـ36 ألفًا

قالت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم السبت، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بواقع 2917 لتصل إلى 36 ألفا و599 حالة.وحالات الإصابة في البرازيل أعلى من مثيلاتها في أي دولة أخرى بأمريكا اللاتينية.وأضافت وزارة الصحة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 206، لتصل إلى 2347.