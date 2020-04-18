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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اليونيفيل يحقق .. سر"الحادث الغامض" فى السياج الحدودى بين إسرائيل ولبنان

السبت 18/أبريل/2020 - 10:20 م
اليونيفيل
اليونيفيل
سارة شريف
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حادث غامض وقع في منطقة الخط الأزرق الحدودية بين لبنان وإسرائيل أمس، حيث رصدت القوات الإسرائيلية "اختراقا" على السياج الأمني الحدودي، حيث اكتشفت القوات الإسرائيلية ثغرات في السياج بعد أن قام مجهولون بقطع أسلاكه في ثلاثة أماكن مختلفة، وهو الحدث الذي تم وصفه بالخطير والتي كما تبدو أنها محاولة "تسلل لعناصر حزب الله" إلى إسرائيل.

فيما حملت إسرائيل حكومة لبنان مسئولية ما يجري على أراضيها في أعقاب رصد اختراق السياج الحدودي، فيما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل مضيئة على المناطق المحيطة بميس الجبل يارون وعيتا الشعب في جنوب لبنان، كما جرت أعمال تمشيط في المنطقة، وتم تصليح الثغرات في السياج.

كما أعلنت قوات اليونيفيل الدولية اليوم أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، ودعا الناطق الرسمي بلسان القوات أندريا تننتي الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تخفيف التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة الحدودية.

كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أمر وزارته بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وقال كاتس، إن بلاده "تنظر بجدية كبيرة إلى محاولات اختراق السياج الحدودي، وتتوقع من الحكومة اللبنانية ممارسة مسئوليتها، ومنع مثل هذه التهديدات لأمن إسرائيل"، فيما نفى الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله، صلته بالحادث.

ومن المعروف أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي إحدى الجبهات الساخنة، ومنذ حرب لبنان الثانية 2006، شهدت على فترات عمليات إطلاق نار من الطرفين، كان آخرها، عملية في سبتمبر الماضي حيث تم استهداف دورية إسرائيلية من قبل عناصر حزب الله، وهي العملية التي جاءت رداً على إطلاق إسرائيل طائرتين مسيرتين داخل جنوب لبنان.

ومن التاريخ الطويل بين إسرائيل وحزب الله، فإن أي عملية تسلل من الحدود اللبنانية يكون الغرض منها تنفيذ عملية انتقامية داخل الأراضي الإسرائيلية، مثل استهداف دورية أو خطف جنود، ويمكن ربط محاولة التسلل بعملية درع الشمال التي نفذتها إسرائيل في يناير 2019، والتي هدمت فيها أنفاق حزب الله، وهو ما يعني أن ربما حزب الله يكون قد لجأ لعملية التسلل المباشر بعد هدم الأنفاق.

أما السيناريو الثاني، وهو أن يكون الحادث هى إحدى عمليات التهريب التي تتم في بعض الأحيان على الحدود.

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