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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم العالى يكشف موعد امتحانات السنوات النهائية

السبت 18/أبريل/2020 - 10:17 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن تفاصيل التعامل مع السنوات النهائية فى الكليات والمعاهد، حيث قال إنه من الممكن أن تعود الأمور لطبيعتها بالجامعات، ومن الممكن إجراء الامتحانات فى شهرى يوليو أو يونيو المقبلين من العام الجاري.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذى يقدمه خالد أبوبكر على شاشة «ON»، أنه سيتم منح الطلبة فترة بعد إنهاء تعليق الدراسة، وسيعلن بعدها موعد الامتحانات.

وأردف: «لا يمكن التعامل مع طلاب الفرق النهائية بنظام البحث أو الامتحان الإلكترونى.. وسنطمئن على اتخاذهم كل الجرعات النظرية والعملية المطلوبة منهم كمقرر ورصيد للسنوات النهائية فى الكليات والمعاهد».

وأوضح أن كل السيناريوهات مطروحة، بما يضمن الحفاظ على الطلاب من أى تأثر بفيروس كورونا، وتماشيًا مع قرارات الدولة مع الحفاظ على سير الدراسة قدر المستطاع.

وأردف: "وقعنا بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات اليابانية للحصول على عقار ضد كوونا، وما يجرى على الدواء اليابانى ليس تجارب سريرية بل أبحاث للتأكد من فاعليته ضد كورونا".

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