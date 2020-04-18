ترامب: الصين تريد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الصين تريد فوز نائب الرئيس السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة نوفمبر القادم.وأوضح ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الصين تريد بقوة فوز "النائم" جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال ترامب إن الصينيين يريدون كل المليارات من الدولارات التي دفعوها للولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير، واصفا جو بايدن بأنه المرشح الذي يحلمون به لإعادة هذه الأموال، وذلك في إشارة إلى الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها على بكين ما كلفها مليارات الدولارات؛ بسبب الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.يذكر أن ترامب شن في وقت سابق اليوم، هجوما حادا على أعضاء الحزب الديمقراطي، متهما إياهم بالترويج للأخبار الكاذبة والسلبية حتى في ظل أزمة فيروس كورونا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية ضده وضد حزبه الجمهوري، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 600 ألف إصابة ووفاة أكثر من 30 آخرين بسبب الوباء.