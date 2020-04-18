إنشاء كلية طب بشري بجامعة دمياط

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة اليوم السبت، على إنشاء كلية الطب البشرى بجامعة دمياط.وأكد السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، تضافر الجهود لحين إتمام الإجراءات والبدء فى إجراءات إنشاء مستشفى دمياط الجامعى التى ستدعم على المدى البعيد الرعاية الصحية بالمحافظة.في سياق آخر، قال رئيس جامعة دمياط، إن مشروع البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط، حقق نسبة إنجاز 102% في تقييم وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بالقاهرة خلال الربع الثالث للعام الجامعى 2019- 2020 ضمن مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات «ICTP».