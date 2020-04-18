قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، إتاحة كتاب «المِلَلُ والنِّحَلُ» أحد إصداراتها أونلاين للاطلاع والتحميل المجاني من الموقع الإلكتروني للهيئة ومن بوابة الثقافة؛ وذلك تيسيرًا للمواطنين ضمن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية.الكتاب تأليف الإمام أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشَّهرَستاني، قدم هذه الطبعة الدكتور رمضان بسطاويسي، الذي أشار فيها إلى أن المؤلف في الكتاب يتحدث عن تعدد الرؤى في الثقافة العربية، وتصور الذات الآخر، وقبول الاختلاف، وأضاف أن نقده يمتاز بالموضوعية والعقلانية والأمانة العلمية، لأنه يبين بعرضه لكل الرؤى والفرق الكلامية، كما حاول تقديم كل فرقة كما تريد أن تقدم نفسها.الكتاب من (سلسلة الذخائر) وهي سلسلة شهرية تصدر عن الهيئة، تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي.