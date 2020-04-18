بريطانيا تبدأ بإنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

قال أدريان هيل، مدير معهد جينر في أكسفورد، إن بريطانيا ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية.وأضاف هيل، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فاعليته.وتابع هيل، القول: "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر"، وقدر هيل، فرص نجاح اللقاح الجديد في حدود بـ80%.ويتم تصنيع اللقاح، الذي نال اسم ChAdOx1 nCoV-19، على أساس فيروس الشمبانزي غير الضار، والذي يتم فيه إضافة الجزء الوراثي من شفرة فيروس كورونا.وأثبتت تقنية مماثلة في السابق فاعليتها في خلق مناعة ضد أمراض أخرى، وتدعم الحكومة هذا الاتجاه، حيث خصصت منحة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني 2.7 مليون دولار) لتمويل الاختبار.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها تخصيص ما مجموعه 250 مليون جنيه إسترليني (310 مليون دولار) لتمويل إنتاج لقاحات لـ COVID-19.وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن تخصيص 14 مليون جنيه إسترليني (17.5 مليون دولار) لمجموعات البحث البريطانية العاملة في مجال إنتاج اللقاحات والعلاجات لـCOVID- 19، وكذلك دراسة خصائص فيروس كورونا المستجد، وتم تمويل ما مجموعه 27 مشروعًا بحثيًا.