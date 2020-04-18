البحرين تبحث مع أمريكا التعاون الثنائى وجهود دعم الاستقرار بالمنطقة

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وإمكانية عقد لقاء ثنائي قريبا.وأعرب العاهل البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرانية (بنا) اليوم السبت، عن تقديره للجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب، منوها بجهود الرئيس ترامب لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي.من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بإجراءات البحرين في ضوء الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي مساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد.. مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية وعزمها على تقوية علاقات الصداقة والتعاون الأمريكية البحرينية، والعمل معا لكل ما من شأنه حماية أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على المصالح العالمية فيها.