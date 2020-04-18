التحقيق فى ذبح «بائع عيش» بالبساتين

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، التحقيق في ذبح بائع عيش أمام المارة في الشارع.واستعلمت النيابة عن حالة المجني عليه، حيث تبين أنه مصاب بجرح قطعي في الرقبة وحالته عير مستقرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى المقدم أحمد فرج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بين شخصين بشارع بين المزارع بدائرة القسم، أحدهما مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وآخر بالذراع، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وعلى الفور انتقل الرائد (أحمد سمير) بمباحث قسم البساتين، والقوة المرافقة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب بالاعتداء على بائع عيش بالشارع محل البلاغ الساعة السابعة مساء قبل موعد حظر التجوال، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «كتر»، وأحدث إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وآخر بالذراع، تم نقله إلى المستشفى.ونجح الرائد أحمد سمير من ضبط المتهم قبل محاولته الهرب، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.