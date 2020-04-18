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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السبت 18/أبريل/2020 - 09:48 م
السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف
أميرة العناني
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هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الشريف عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تضامنهم وترابطهم وتصديهم لكل المخططات والمؤامرات معًا، وتصديهم المشترك لجائحة كورونا المستجد التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليهم نعمة الترابط والأخوة، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لكل خير.

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