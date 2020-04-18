إسبانيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا حتى 9 مايو المقبل

أعلنت إسبانيا مجددًا، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ منتصف الشهر الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن تمديدا جديدا لحالة الطوارئ حتى التاسع من مايو المقبل.وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، 20 ألف شخص في إسبانيا، ثالث الدول الأكثر تضررا في العالم، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت.ومنذ بداية الوباء، توفي 20043 شخصا بسبب فيروس كوفيد-19، وفي غضون 24 ساعة، ازداد عدد الوفيات 565، مما يمثل انخفاضا طفيفا عن 585 وفاة سجلت الجمعة.وأضافت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا، ارتفع إلى 191726 السبت من 188068 الجمعة.