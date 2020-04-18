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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل مشروع نقل جثامين المصريين من الخارج

السبت 18/أبريل/2020 - 09:41 م
غادة عجمي
غادة عجمي
سناء إسماعيل
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أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة الجهود الحالية لإعادة العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية وهذا ليس بعيدًا عنه.

وقالت «غادة» خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية، إنها تقدمت منذ أربع سنوات ونصف، بمشروع يكفل عودة جثامين المصريين من الخارج، مشيرة إلى أنها كانت تقيم في الإمارات لمدة 35 عامًا ومدركة لمشاكل المصريين في الخارج، خاصة مشكلة إعادة الجثامين، موضحة أن المشروع يتضمن إعداد صندوق بتكلفة في حيز المناقشة بقيمة 30 جنيهًا تدفع مع استخراج جواز السفر أو تجديده بموجب هذا الصندوق يحق لأي مصري يحمل الجواز مع مرافق له أن ينقل جثمانه بكرامه إلى أرض الوطن.

وأكدت أن هذا المشروع يوفر لوزارة الصحة 12 مليون جنيهًا في كل عام، ميزانية لنقل الجثامين، لأن هناك قواعد معينة لعودتها ومنها إصدار شهادة فقر بما لا يتناسب مع كرامة المصري.

وتابعت: «الصندوق لو تم العمل به منذ سنوات ووضعت أمواله كوديعة، كان من الممكن أن يساعد في موضوع عودة العالقين، مؤكدة أن دخل العامين بالخارج يمثل أول دخل للبلد ويليه قناة السويس».

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