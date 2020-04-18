الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 413 إصابة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، قوله: "إن 4 حالات سجلت على الحدود، وحالتين أصيبتا نتيجة مخالطة لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا"، مبينا شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 269 حالة.