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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو: تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشى كورونا فى إسرائيل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:33 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، أن بوسع إسرائيل تخفيف القيود المفروضة للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد في إسرائيل.

وقال نتنياهو إن هذا ممكن لأن إسرائيل تنتمي إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) التي تتعامل بصورة أفضل مع الفيروس مقارنة بالدول الأخرى، مضيفا القول: "لدينا معدلات وفاة متدنية، وهذا يتيح اتخاذ خطوات باتجاه تخفيف القيود".

وأوضح نتنياهو: أنه بداية من غد الأحد سيتم "تخفيف للقيود يتسم بالتدرج والمسئولية" فيما يتعلق بالتعامل مع إجراءات الحماية، مضيفا القول: "وسوف ننجح في إعادة إحياء الاقتصاد من جديد".

وسوف يسمح الآن بعودة 30 % من العاملين في إسرائيل إلى مواقع عملهم بدلا من 15 % في الوقت الحالي مع الالتزام بقواعد الحماية الصحية الصارمة.

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