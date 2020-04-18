محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

أرسل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما بعث برقية تهنئة لكل من نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، ونيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، لتهنئتهم بهذه المناسبة.ووفق بيان لمحافظة قنا، فإن محافظ الإقليم وجه التهنئة لجموع الأقباط في مصر، داعيا الله أن يرفع عن مصر والعالم أجمع وباء فيروس كورونا لنعود ونحتفل بمناسباتنا الدينية الإسلامية والمسيحية معا كما اعتدنا على مدار السنوات الماضية، متمنيا من الله أن يجعلنا دائما أخوه مترابطين ومتحآبين وأن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والرخاء.