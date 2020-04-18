لأول مرة.. الإعلان عن كشف أثرى جديد «أون لاين»



365 تمثال أوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية.

مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر وألوان من جميع الجهات للإلهة إيزيس ونفتيس وحورس.

تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر أوزير.

ثلاث أوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى.



وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، في رسالة «أون لاين» من أمام الأهرامات عن كشف أثري جديد.وأوضح «وزيري»، أن الكشف عبارة عن جبانة حيوانات وطيور مقدسة في منطقة سقارة الأثرية، وتم الإعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي أبناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة «واح تي» الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة التي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.وبدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018، ومازال العمل مستمر حتي الآن، وباستكمال العمل في الموسم الثالث في أبريل 2020 تم الكشف عن بئر مقاساته حوالي 120×90 سم بعمق حوالي ١١ مترا، تم العثور به على حجرة دفن في أرضيتها 5 توابيت حجرية مغلقة و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.وفي إحدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر، وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها: