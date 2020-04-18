مطران سمالوط يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية مخلص العالم

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط المنيا، مساء اليوم، صلوات قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية مخلص العالم دون حضور الأقباط.وتنقل الإيبارشية صلوات القداس للأقباط عبر البث المباشر، وذلك نظرا لإغلاق الكنائس للحد من التجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من من فيروس كورونا المستجد.تحتفل الكنائس المسيحية بمصر، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد. وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.