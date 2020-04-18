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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف 500 جنيه لـ717 من العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر في قنا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:28 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم السبت، بأن مؤسسة صناع الخير للتنمية سوف توزع 1054 كرتونة مواد غذائية وحقيبة مستلزمات وقائية على عمال النظافة (527 كرتونة، و527 حقيبة) في إطار مبادرة "حماية" التى أطلقتها المؤسسة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال معاينته لكراتين الأغذية وحقائب المستلزمات أمام ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى.

وقدم الداودى في بيانه، شكره لمسئولى مؤسسة صناع الخير وجميع مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا في ظل تداعيات ازمة كورونا المستجد لافتا إلى ان هذه الكراتين والحقائب تمثل دفعة أولى سوف تتبعها دفعات اخرى سيتم توزيعها على عمال النظافة بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تسلم كل عامل كرتونة تضم 15 كجم مواد غذائية متنوعة وحقيبة مستلزمات وقائية تحتوى على ( كحول، قفازات، صابون، مناديل، كمامات ) وذلك لحمايتهم أثناء عملهم من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

وأضاف الباز أن مؤسسة صناع الخير تقوم أيضا بتوزيع 1050 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بمراكز أبوتشت ودشنا وقنا وقوص هذا الى جانب تكفلها بصرف مبلغ 500 جنية لمدة 3 أشهر لـ 717 مواطنا من العمالة غير المنتظمة بالمراكز نفسها بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، لافتا إلى أنه حتى الآن تم توزيع ٤٣ ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.

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