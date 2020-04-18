الأب جريش: صلوا من منازلكم وسنعود لجوامعنا وكنائسنا

هنأ الأب رفيق جريش، المتحدث باسم مجلس كنائس مصر، المصريين بعيد قداس القيامة المجيد، قائلًا: إن الأقباط يتابعون قداس عيد القيامة على الهواء، ويصلون في منازلهم.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر على شاشة "ON": "مش لازم نخاف من كورونا وسنعود لحياتنا الطبيعية وعملنا وجوامعنا وكنائسنا والاقتصاد هيمشي والدنيا هتقوم، ومصر ستكون قوة كبيرة ومهمة".وأكد ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع إجراءات الحظر ومواجهة فيروس كورونا.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد، مساء السبت، في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادي النطرون، من دون حضور شعبي.