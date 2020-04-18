نائب محافظ قنا يتابع أعمال رش الناموس بقرية الجبلاو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا يرافقه العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، أعمال الرش ضد الناموس بقرية الجبلاو بمدينة قنا، استجابة لشكوي الأهالي من سكان المنطقة.وأوضح نائب المحافظ في بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظة قنا، أنه تم رش عدة مناطق بالقرية شملت (البياضية- الصالحية - الشيخ ركاب - الشوينة)، كما وجه رش تلك المناطق بشكل دوري، والتقي بعدد من أهالي القرية الذين شرحوا معاناتهم من تلك المشكلة.فيما أشار الدكتور حازم عمر إلى أنه طبقا لتوجيهات المحافظ يجري بحث حلول جذرية للمشكلة مع الجهات التنفيذية المعنية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الري والزراعة والصحة ومجلس مدينة قنا).