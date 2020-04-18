إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، توفير هدية للقراء والمثقفين مجانًا، وهي أبرز الكتب التي تتناول بطولات الجيش المصري، وذلك عبر بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».ومن أبرز تلك الكتب: «الندوة الاستراتيجية حرب أكتوبر بعد 25 عامًا محور اقتصادي.. محور سياسي محور اجتماعي»، و«أغلى الرجال.. شهداء كتوبر 1973» لشكري القاضي.يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.