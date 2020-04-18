ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة على أسواق جنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، أنه خلال حملة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكل مدن المحافظة، تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بالمديرية من ضبط 355 كيلو أغذية، وسوائل منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وكانت اللجان المشكلة تحت الإشراف المباشر للدكتور أيمن رخا، مدير عام مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية، ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية، وعضوية مفتشي الأغذية بمكاتب الصحة، قد باشرت أعمالها بالمرور على 60 منشأة غذائية مختلفة بكل مدن المحافظة مع تطبيق الإجراءات الوقائية نحو توقيع الكشف، والفحص الطبي علي العمال من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات، للتأكد من خلوهم من كل الأمراض المعدية ومن ضمنها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع توعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها ضد فيروس كورونا، حيث تم التشديد علي أهمية النظافة العامة وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير.من جانبه، أكد مدير عام الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتشديد الرقابة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكل مدن المحافظة لضمان وصول منتج غذائي آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مضيفًا أن اللجان قامت بتحرير 34 محضر جنحة صحية، وذلك لنقص في اشتراطات النظافة العامة ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية.