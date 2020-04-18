رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة على أسواق جنوب سيناء

السبت 18/أبريل/2020 - 09:11 م
أغذية
أغذية
ا ش ا
طباعة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، أنه خلال حملة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكل مدن المحافظة، تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بالمديرية من ضبط 355 كيلو أغذية، وسوائل منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت اللجان المشكلة تحت الإشراف المباشر للدكتور أيمن رخا، مدير عام مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية، ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية، وعضوية مفتشي الأغذية بمكاتب الصحة، قد باشرت أعمالها بالمرور على 60 منشأة غذائية مختلفة بكل مدن المحافظة مع تطبيق الإجراءات الوقائية نحو توقيع الكشف، والفحص الطبي علي العمال من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات، للتأكد من خلوهم من كل الأمراض المعدية ومن ضمنها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع توعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها ضد فيروس كورونا، حيث تم التشديد علي أهمية النظافة العامة وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير.

من جانبه، أكد مدير عام الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتشديد الرقابة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكل مدن المحافظة لضمان وصول منتج غذائي آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مضيفًا أن اللجان قامت بتحرير 34 محضر جنحة صحية، وذلك لنقص في اشتراطات النظافة العامة ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

أحمد موسى عن عدد إصابات «كورونا» اليوم: رقم مرعب

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الداخلية: رفع السيارات المتروكة بطرق الكورنيش مساء الأحد

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

اكتشاف 9 أبراج إنذار لسور الصين العظيم عمرها 2200 سنة

طبيب مصري ينتج درع واقي لحماية جيش مصر الأبيض (صور)

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»

قناة «القومي لثقافة الطفل» تتألق مع حلول رمضان

كيف احتفل «التنسيق الحضارى» باليوم العالمى للتراث إلكترونيًا؟

لبنى ياسين: رسمت 5 لوحات خلال فترة العزل المنزلي بسبب كورونا