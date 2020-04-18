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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تمدد تعليق الأنشطة الرياضية حتى 29 أبريل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:08 م
الجزائر
الجزائر
وكالات
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، اليوم السبت، عن تمديد تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة عشرة أيام أخرى، حتى يوم 29 إبريل الجاري، في إطار التدابير الوقائية التي تهدف إلى احتواء تفشي فيروس وباء كورونا المستجد.

ويأتي قرار وزارة الشباب والرياضة، على خلفية إعلان رئيس الوزراء، عبدالعزيز جراد، في وقت سابق اليوم، عن تمديد الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية في مواجهة كورونا حتى التاريخ المذكور.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أن جميع التدابير الوقائية المتخذة ستبقى سارية المفعول حتى يوم 29 أبريل الجاري، مشيرة إلى غلق المنشآت الرياضية، وتأجيل كل المنافسات الرياضية، إلى جانب تأجيل المعسكرات الإعدادية للرياضيين والفرق الوطنية خارج الجزائر.

يشار إلى أن البطل العالمي والأوليمبي الأسبق نورالدين مرسلي، طالب الخميس الماضي، بفتح المنشآت الرياضية أمام رياضيي المستوى العالي، لتمكينهم من مواصلة الإعداد للمنافسات المقبلة، لكن وفق شروط صحية.

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