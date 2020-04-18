تشكيل لجنة بجامعة المنيا لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

وجه رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبدالنبى، بتشكيل لجنة عليا من الجامعة، لوضع الآليات والضوابط المنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، لعمل البحث المرجعى وإعلانها لجميع الطلاب والتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وإعداد بيان تفصيلى بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم.وذكرت الجامعة فى بيان اليوم السبت، أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المعدة من قبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها من مجلس الجامعة القادم، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى ضوء القرارات التى تم اتخاذها فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات والتى تم فيها مناقشة كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير وإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن القرارات تضمنت إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠، وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمى)، ويستبدل بتلك الامتحانات إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية– مشروع بحثى– بحث مرجعى) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل، أو عمل اختبارات إلكترونية فى البرامج ذات الأعداد المحدودة من الطلاب.