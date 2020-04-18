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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى ينفي وجود إصابات بكورونا بين أطباء قصر العيني الفرنساوي

السبت 18/أبريل/2020 - 09:00 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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نفى الإعلامي أحمد موسى، ما تردد عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بين الأطباء في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، قائلا إنه لا توجد حالات مصابة بالفيروس في المستشفى.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن المستشفى تم إخلاؤه لتحويله إلى مستشفى عزل، لافتا إلى أن الطبيب المصاب بفيروس كورونا، وهو أستاذ في جامعة القاهرة لا يعمل هناك.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني، إن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كان مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه، موضحة أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي هو المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بمرض كورونا.

وأضافت، خلال تصريحات صحفية، أنه تم بالفعل الحصول على موافقة رئيس الجامعة، الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار المستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابة أى منهم بكورونا.

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