أسامة الكيلاني رئيسًا لقسم علم النفس بـ«تربية رياضية طنطا»

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا قرارا بتكليف الدكتور أسامة محمد الكيلاني أستاذ علم النفس المساعد بتسيير أعمال رئاسة قسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية.يذكر أن الدكتور أسامة الكيلاني من القيادات الشابة بالكلية، وتم تعيينه معيدا بكلية التربية الرياضية سنة 2003 وتدرج بالوظائف حتى تم ترقيته لدرجة أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرياضي عام 2019.من جانبه، قال الكيلاني إن سوف يعمل بكل جهد نحو تطوير العمل بالقسم، موجها الشكر للدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتورة عزة الوسيمي عميد الكلية على ثقتهم بتكليفي بالمهمة ودعمهم المستمر للقيادات الشابة بالكلية والجامعة.