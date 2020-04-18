المغرب: 121 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2685 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 11004 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى مساء اليوم.وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفى، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 137 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 314 حالة.