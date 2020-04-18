أذربيجان تمدد إجراءات العزل العام أسبوعين

قالت الحكومة في أذربيجان، اليوم السبت، إنها مددت إجراءات العزل والحجر الصحي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لأسبوعين حتى الرابع من مايو.وأعلنت الدولة التي يسكنها عشرة ملايين نسمة، وتقع في منطقة جنوب القوقاز، أنها رصدت 1373 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 18 وفاة.وقالت السلطات إن 590 حالة إصابة تماثلت للشفاء، مضيفا أن الحدود مع جورجيا وإيران، ستظل مغلقة حتى الرابع من مايو.