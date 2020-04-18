«إرادة جيل»: تعديلات قانون الطوارئ فرضها فيروس كورونا

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يدعم الموافقة على التعديلات التشريعية لقانون الطوارئ، الذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب فى يوم ٢١ ابريل المقبل.وأضاف مطر، فى بيان له اليوم، أن هذه التعديلات فرضتها الظروف الخاصة بفيروس كورونا ومواجهة المخاطر الصحية نظرا لأن قانون الطوارئ حاليا يواجه المخاطر الأمنية، مشيرًا إلى أن الحزب يؤيد مشروعات القوانين التى أقرتها لجان مجلس النواب اليوم بشأن مواجهة تداعيات كورونا وأيضا القوانين الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات فى أول يوليو المقبل.ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان على عقد اجتماعات اللجان اليوم لإعداد هذة القوانين لأهميتها وعرضها على الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم.