طبيب كونغولي حائز على نوبل للسلام يوصي بحجر كبار السن

طالب الطبيب الكونغولي الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويجي، اليوم السبت، بفرض حجر على من تفوق أعمارهم 60 عامًا وارتداء الأقنعة بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بـ25 شخصًا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.وبدا موكويجي حذرًا لدى سؤاله عن الاختبارات المرتقبة للقاح المضاد للفيروس، والتي أثارت جدلًا في القارة الإفريقية، وقال: إذا سئلت رأيي، أقول يجب البدء بتجربة اللقاح في الصين وأوروبا وأمريكا، حيث أودى الفيروس بالآلاف.وأوصى الطبيب النسائي، "بعزل جزئي لمن تفوق أعمارهم ستين عامًا والذين غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للخطر سيمكن ذلك من حماية الأكثر ضعفًا، المعرضين أكثر لتعقيدات مرضية تتسبب بالوفاة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في بوكافو عاصمة مقاطعة سود-كيفو.واعتبر، أن فرض عزل عام أمر صعب، فـ"الغالبية العظمى من السكان لا يملكون بيوتًا واسعة وصحية، كما أن عليهم خصوصًا الخروج كل يوم لتأمين لقمة العيش"، وأوصي السلطات لإدارة أزمة الوباء في سود-كيفو بـ"الزام الجميع ارتداء القناع" بهدف "كسر سلسلة انتقال عدوى كوفيد-19"، مضيفا "فرصتنا تكمن في صغر سن سكاننا، اذ يشكل من تفوق أعمارهم ستين نسبة 96%".وأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية، تسجيل 307 إصابات بالوباء، و25 وفاة منذ ظهر المرض على أراضيها في 10 مارس، وفق الحصيلة الرسمية، وغالبية هذه الحالات سجلت في كينشاسا (295 إصابة). وتتوزع الإصابات الأخرى على المقاطعات، بينها أربع في سود-كيفو.