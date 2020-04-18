جامعة المنيا ترد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا، اليوم السبت، رد أية مبالغ مالية تم تحصيلها من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن نظير الإقامة أو التغذية أو الإعاشة، والتي تم سدادها مسبقًا خلال فترة تعليق الدراسة.وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف بالمدن الجامعية إلا عن المدة الفعلية التي قضوها بها، وأنه سيتم فور انتهاء فترة التعليق للدراسة رد المبالغ المسددة للطلاب.