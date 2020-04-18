«القرار» فيلم قصير للتوعية بـ«كورونا» (فيديو)





قدم عدد من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، فيلم قصير بعنوان "القرار" للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، بطريقة مختلفة عما تم تقديمه من قبل.كما قام عدد من الفنانين بدعم الفكرة من خلال ظهورهم في نهاية الفيلم، وهم الفنانة نداء شرارة، الإعلامية إنجي علي، إبراهيم عيسى، جيهان عبدالله، يارا الجندي، مروان قدري، الفنان محمد علي رزق، عمرو عبدالعزيز، محمد عبد السيد،وسارة النجار."القرار" بطولة كل من آية عاطف، مي عبد اللطيف، ياسمين خطاب، عمر شريف بدر، محمد كامل، وأزياء ياسمين عادل، وأغنية الفيلم "حمل تقيل" كلمات آية عاطف، غناء وألحان إسلام فهمي، وتوزيع وهندسة صوت أحمد المليجي، وكمنجات زياد صقر، ومونتاج A.A stuido، ومكساج محمد صقر، فكرة وقصة آية عاطف، وتصوير وإخراج عمرو آدم.