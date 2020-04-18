عمرو محيي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

أرسل عمرو محيي وكيل نقابة محامي القاهرة، برقية تهنئة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين والمحامين الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.وأكد محيي في تصريحات صحفية اليوم السبت، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح التي تربط بين أبناء الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.