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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو محيي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

السبت 18/أبريل/2020 - 08:24 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
الحسين عبيد
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أرسل عمرو محيي وكيل نقابة محامي القاهرة، برقية تهنئة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين والمحامين الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد محيي في تصريحات صحفية اليوم السبت، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح التي تربط بين أبناء الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.

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