البحرين تعبر عن تقديرها لجهود ترامب فى تحقيق استقرار أسواق الطاقة

قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبر عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي".ورحب ملك البحرين في اتصال هاتفي مع ترامب بالجهود الأمريكية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، "والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية، لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي، وبحر العرب وباب المندب".كما شدد عاهل البحرين على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة (فيروس كورونا).