13265 إصابة و164 وفاة بكورونا فى إسرائيل



وتضمنت البنود، التي تمت الموافقة عليها في استراتيجية عودة الحياة تدريجيا لدى الاحتلال في ظل تفشي كورونا، على السماح بممارسة أنشطة رياضية في محيط 500 متر حول محل الإقامة لأي إسرائيلي.

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 13265، و164 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتبدأ سلطات الاحتلال في غضون أيام، تنفيذ استراتيجية لعودة الحياة بشكل جزئي في الداخل وبشكل تدريجي، خاصة في مجال الاقتصاد، لمنعه من الانهيار.وقررت الحكومة الإسرائيلية، فرض إغلاق كامل على بلدتين فلسطينيتين في الجليل المحتل، لمدة أسبوع، وذلك بسبب تفشي "كورونا" داخلها.وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا لديها، على قرارات بعودة الحياة جزئيا، ورفع القيود بشكل محدود وتدريجي، تحديدا في مجال الاقتصاد.ووافق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على مقترح مجلس الأمن القومي في تل أبيب، بإعادة فتح الاقتصاد فقط، وعدم السماح بإعادة فتح المؤسسات التعليمية.