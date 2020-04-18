محافظ القليوبية يتفقد صوامع القمح وأعمال تطوير بعض الطرق

تفقد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم السبت، صوامع تخزين الغلال بمدينة بنها على الطريق الزراعي والمخصصة لتخزين القمح في إطار متابعة موسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد وللتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم.وأكد المحافظ خلال جولته أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى اليوم بالشون والصوامع بدائرة المحافظة بلغ 419 طنا، والتقى عدد من المزارعين والذين أشادوا بحسن معاملة القائمين على الصومعة وعدم وجود أي عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة.من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية أعمال إزاحة الساتر الخرساني بشارع الرياح التوفيقي أمام مديرية أمن القليوبية لتوسعة الشارع وفتحه أمام المواطنين لتيسير الحركة المرورية وتخفيف العبء على المواطنين وتماشيا مع خطة المحافظة لتطوير شوارع مدية بنها وتوسعتها لاستيعاب الحركة المرورية والقضاء على التكدسات، موجها بسرعة إنهاء الأعمال لسرعة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن والقيام بحملة نظافة لإزالة التراكمات والأتربة بطول جسر الرياح التوفيقي، ومراجعات المظهر الجمالي لكورنيش الرياح التوفيقي ومراجعة أعمال الإنارة بطول الطريق.كما تفقد المحافظ أعمال رصف وإنشاء بلدورات بشارع كلية التجارة ضمن خطة المحافظة لتطوير وتوسعة الشارع ورصفه باعتباره محورا مروريا هاما لمدينة بنها، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال والتواصل بشكل مستمر مع المحافظة لتذليل أي عقبات لسرعة تسليم الطريق.