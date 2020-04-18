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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كيف احتفل «التنسيق الحضاري» باليوم العالمي للتراث إلكترونيًا؟

السبت 18/أبريل/2020 - 08:09 م
اليوم العالمي للتراث
اليوم العالمي للتراث إلكترونيً
آلاء حسن
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نشر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، صباح اليوم السبت، كلمات المتخصصين في مجال الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني على صفحة الجهاز الرسمية؛ احتفالا باليوم العالمي للتراث.

وتخلل هذه الكلمات نشر مجموعة من الصور النادرة التي توثق للعديد من اشكال التراث المادي وغير المادي من العمران والفلكلور الشعبي وأشكال الفن والتراث الثقافي المصري، كما تم نشر صور توضح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضارى في الحفاظ على التراث المعماري المتميز وكذلك المشروعات التي تبناها الجهاز من أجل حفظ التراث.

وتضمنت الكلمات مجموعة من المتخصصين في العمارة والتراث وممثلي مكتب اليونسكو الاقليمي وبدأت الكلمات بكلمة لرئيس الجهاز ثم أعقبها كلمة للدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم العربية بالقاهرة، ثم تبعتها كلمة للدكتورة أكاتسكاي تاكاهاشي مسئولة برامج منظمة اليونيسكو للعلوم العربية بالقاهرة، وكذلك كلمات لمجموعة متميز من خبراء التراث والعمارة منهم الدكتورة سهير حواس، الدكتورة دليلة الكرداني، الدكتور أحمد عوف، الدكتور عباس الزعفراني، الدكتور ياسر صقر، الدكتور عماد أبو غازي، الدكتور فتحي صالح، الدكتور صالح لمعي، الدكتور محمد الكحلاوي، الدكتورة سحر عطية، الدكتور خالد زكريا.

وبدأ رئيس الجهاز كلمته بالتأكيد الذي على أهمية الحفاظ على التراث والتي تعد محور عمل مشترك بين الدولة والمجتمع المدني والخبراء المتخصصين من أجل إن تطرح شجرة التراث الذي يشكل هوية المدن وليس فقط تراث عمراني وممعمار ي فقط ولكن أيضا التراث غير المادي الذي يتمثل في العادات والتقاليد والمأثورات الشعبية، موضحا أن مصر غنية بتراثها المعماري والثقافي الذي يسعي التنسيق الحضارى بالتعاون مه المؤسسات الاهلية والعالمية إلى وضع التشريعات والضوابط التي تحدد آليات الحفاظ عليه مع ضمان استمرارية الاستدامة لهذا التراث مع وجود مردود اقتصادي لها، "فالحماية، الاستدامة، الاستثمار" هذه المحاور هي التي تؤثر على عملية الحفاظ على التراث، وأكد أهمية الحفاظ على الموروث العمراني والثقافي للأجيال القادمة فتراثنا اليوم هو مستقبل أولادنا غدا.

وأضاف أبوسعدة أن الجهاز نجح في الحفاظ على العديد من المناطق التي تتميز بطابع معماري متميز وشخصيه معماريه متفردة.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على مدار عامي 2018- 2019 يحتفل باليوم العالمي للتراث بإقامة منتدى التراث الأول والثاني، حيث شكلا وصاغا العديد من آليات التعامل مع التراث، وكذلك عرض التجارب الرائدة في هذا المجال، ولكن نظرا لما أحدثه فيروس كوفيد 19 من تداعيات التباعد الاجتماعي، قرر الجهاز الاحتفال بيوم التراث إلكترونيا، حيث يعد هذا اليوم من كل عام محفل يقيمه التنسيق الحضاري يلتقي فيه كل القامات المعمارية والتراثية لعرض تجاربهم على مدار العام المنقضي والإنجازات التي تم تحقيقها في صون هذا التراث.

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