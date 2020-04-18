بث مباشر.. قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا، من قداس عيد القيامة، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد في التاسعة مساء بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادي النطرون، للمرة الأولى منذ اعتلاء البابا سدة كرسي مارمرقس، إذ دأب البطريرك على صلاة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلا أن إغلاق الكنائس دفع البابا للصلاة في الدير دون حضور شعبى.