إحصائية: 6900 وفاة بكورونا فى أمريكا حدثت فى دور رعاية المسنين

كشفت إحصائية حديثة عن حدوث 6900 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيدـ 19"، بالولايات المتحدة كانت في دور رعاية المسنين.وأشارت الإحصائية، التي أصدرتها لجنة خفض وفيات العدوى بنيويورك، إلى أن هذا يمثل نحو خمس عدد الوفيات من المصابين بالفيروس في البلاد.وقالت بيتسي ماكوهي، المسئولة السابقة بولاية نيويورك ومؤسسة اللجنة، في تصريح، إن دور الرعاية مكتظة بالفعل بشاغليها وفي نفس الوقت تعاني من قلة عدد العاملين، وحالة واحدة من الإصابة بالفيروس تعني كارثة.يذكر أن الولايات المتحدة بها 15600 دار رعاية للمسنين، يقيم بها 3. 1 مليون شخص، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وكان أول اندلاع لفيروس كورونا بالولايات المتحدة في إحدى دور الرعاية بولاية واشنطن، حيث توفي العشرات من الأشخاص.يذكر أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 700 ألف، والوفيات أكثر من 33 ألفا.