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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي يكشف المهنة الحقيقية للإخواني سامي كمال الدين

السبت 18/أبريل/2020 - 07:49 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سامي كمال الدين، الإعلامي الإخواني الهارب يعمل بوظيفة أخرى غير الصحافة.

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن خالد كمال كمال، شقيق الداعية الإخواني أشرف عبد المقصود كمال، فضح سامي كمال الدين، وكشف مهنته الحقيقية، وهو أنه يعمل قواد.

واستعرض الديهي، تغريدات خالد كمال التي ذكر فيها تفاصيل عمل سامي كمال الدين القواد.

وجاء في التغريدة: "اتصلت بيه غادة نجيب، زوجة هشام عبد الله، تخبرنى أن سامى بيتكلم عليا إن أنا بعرف ستات وإنه بينصحنى وإنه بيحكى على أولادى، قلت لها بالنص مفيش مشكلة سامى قواد وجاب الكلام لنفسه اللى بتقوليه ده العكس تمامًا، قالت يعنى إيه؟ قلت لها ده دعانى لمنزله وجاب عاهرة خرجت كما ولدتها أمها لقيتها واقفة ورايا وإيدها عليه، وسامى جالس أمامى بيصور كما أظن، قالت طيب وأنت عملت إيه؟.. قولت لها استجمعت أفكارى وبعد ما دخل مع العاهرة أخرجت 100 ليرة وقلت لها أعطيها للعاهرة طالما جبتها ووثقت المشهد، ورفضت"، مضيفًا: "دى تانى مرة يعملها جاب قبل كده مغاربة، وقلت له - وأقسم بالله - وهو يتصل بى تحت بيتى: أنا بخاف عندى أولاد".

وأذاع مقاطع فيديو لوالد سامي كمال الدين، يتبرأ فيها من ابنه، مؤكدا أن ما يقوم به من هجوم على البلد خيانة.

ووجه الديهي، رسالة لسامي كمال الدين، قائلا: "أنا عندي 9 ملفات ليك، منها شقة فيصل، والمطربة إياها اللي كانت بتسلك لك المصالح، وشقة غمرة، إن عدتم عدنا، وأنا تصدقت بعرضي، علشان مصر وعلشان أخد حسنات".

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