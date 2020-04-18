غدًا.. «القابضة للأدوية» تناقش الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد

تعقد الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، غدا الأحد، الجمعية العامة لها؛ لمناقشة واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١.ومن المقرر أن يترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد.يشار إلى أن الشركة القابضة للأدوية تنفذ خطة لتطوير خطوط الإنتاج في الشركات بخلاف زيادة الطاقة الإنتاجية لمواد التطهير والتعقيم.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.