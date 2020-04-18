نصائح لتجنب زيادة الوزن عند تناول الرنجة والفسيخ

الرنجه والفسيخ وزياده الوزن



فوائد الرنجة



–الإقلال قدر المستطاع من الخبز



تسبب أكلات شم النسيم الرنجة والفسيخ في زيادة الوزن، حيث يؤدي تناولهما إلى زيادة احتباس الماء بالجسم، كما أن الأكلات المملحة تعمل على زيادة الشهية والشعور الدائم بالحاجة لتناول المزيد من الطعاموفي الأسطر التالية نقدم لكم بعض المعلومات عن الرنجة والفسيخ وكذلك بعض النصائح لتجنب زيادة الوزن- تحتوي الرنجة والفسيخ على كميات كبيرة من الملح والإسراف في تناولها يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، لأنها تؤدي إلى زيادة احتباس الماء بالجسم وهو ما يسبب ما يعرف بالسمنة المائية وزيادة الوزن- يعمل الملح على زيادة الشهية وبالتالي فتناول الطعام المملح يؤدي إلى زيادة الإحساس والرغبة في تناول المزيد من الطعام وحتى دون الشعور بالجوع كما يعمل على زيادة الرغبة في تناول السكريات والنشويات تحديدا وبكثرة وهو ما يؤدي بصورة كبيرة إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم- الملانة هي الحمص الأخضر الذي ينتشر كثيرًا في أعياد شم النسيم وتحتوي الملانة على فيتامينات وسكر ولا ينصح بأكلها بكثرة لصعوبة هضمهاالرنجة غنية بالمعادن المهمة لصحة الهيكل العظمي فإنها توفر الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التي تعتبر الثلاث مواد غذائية التي يستخدمها الجسم لتشكل الأسنان والعظام، كما تحتوي الرنجة على الكولاجين الذي يسهم في تقوية العظام وتغذي الجهاز العصبي، حيث تحتوى على أحماض "DHA" و"EPA"، وهي نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يستخدمها الجسم لتعزيز وظيفة الدماغ الصحية.ومن المعروف أن انخفاض مستويات الأحماض الدهنية أوميجا 3، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وإضافة الرنجة للنظام الغذائي يعزز صحة خلايا الدم الحمراء التي تتطلب الهيموجلوبين أو البروتين الذي يحتوي على المواد الكيميائية التي تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسموتقدم الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية والسمنة والنحافة، نصائح لتجنب زيادة الوزن– يمكنك تناول ما يقارب 150 جرام أو 200 جرام فقط من الرنجه أو الفسيخ ولا يزيد عن ذلك أي ما يعادل رنجة أو فسيخة متوسطة الحجم أو صغيرة ويفضل نقعها في ماء ساخن لمدة خمس دقائق لامتصاص الأملاح منها ويمنع معها تناول الطحينة نهائيآ نظرا لسعراتها الحرارية العالية.– تناول الموز والكنتالوب والبطيخ وشرب البقدونس واليانسون المغلي والشاي الأخضر وكركدية مثلج لاحتوائهم على البوتاسيوم الذي يدر البول والتخلص من الماء المخزن في الجسم، وينصح أيضا بتناول الكثير من الخس والخيار لأنه يعمل عمل على تقليل نسبه الملح المركز في هذه الأطعمة– الماء يخلص الجسم من الوزن الزائد فشرب أكثر من 10 أكواب كبيرة من الماء يقوم بالتخلص من الملح الزائد في الطعام الذي يخزن في الجسم، لذلك يجب شرب الكثير من الماء وينصح بالماء البارد أو المثلج لأنه يعتبر من أفضل وسائل حرق الدهون مع ارتفاع درجات الحرارة- تناول الخس والبصل والليمون وخل التفاح للتقليل من أعراض وآثار الفسيخ الضارة نوعا ما.- للتخلص من السموم نحتاج إلى كمية كبيرة من الماء للتخلص من عناصر الصوديوم التي حصلنا عليها.