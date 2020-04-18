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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رحلة لعودة المصريين العالقين باليونان وصربيا والمجر.. الأربعاء

السبت 18/أبريل/2020 - 07:37 م
رحلة
رحلة
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أعلنت سفارة مصر في بودابست، اليوم السبت، تنظيم رحلة عودة للمواطنين العالقين في كل من اليونان وصربيا والمجر، بحيث يتم تضمين المواطنين العالقين بالمجر الحالات الحرجة وطلبة المنح من فئة البكالوريوس.

وقالت السفارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة المصرية ستقلع من مطار بلجراد الدولي يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، ويجري العمل على تنظيم الانتقال من بودابست إلى بلجراد بحافلة.

وأشارت إلى أن السلطات في القاهرة أفادت بأن المواطنين العائدين يتحملون ثمن تذكرة السفر وتكلفة الإقامة بالحجر الصحي، وكذا تكلفة الرحلة بالحافلة من بودابست إلي بلجراد، علمًا بأن الدفع يتم مقدمًا للشركة الناقلة من خلال الفيزا أونلاين أو من خلال مكاتب شركة Air Cairo بالقاهرة.

ودعت السفارة، المواطنين ممن لديه الرغبة في العودة على متن الرحلة المشار إليها، ووفقًا للشروط الموضحة سرعة موافاة السفارة بياناتهم على البريد الإلكتروني للسفارة [email protected] متضمنة صورة جواز السفر الخاص به، وصورة تأشيرة الدخول، ورقم الهاتف الخاص به بشكل فوري، وفي موعد اقصاه الثانية عشرة ظهر يوم ٢٠ إبريل الجاري، حتى يتسني استكمال الإجراءات اللازمة.

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