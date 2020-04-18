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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى تركيا لـ82 ألفا.. و1890 وفاة

السبت 18/أبريل/2020 - 07:28 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 82 ألفا و329 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1890 حالة حتى اليوم، لتحتل تركيا المرتبة الأولى في إصابات كورونا بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 120 وفاة و3783 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت الحكومة التركية أعلنت عن تمديد الإغلاق التام المفروض على 31 ولاية، وتمنع الانتقال بينها وتوقف المواصلات العامة.

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